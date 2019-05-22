Kula'da turizm canlandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Ege Bölgesi'nin inanç turizmi açısından önemli merkezi olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesinde artık son aşamaya gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kulamızın turizm potansiyelini hareket geçirecek bu projemiz inanç turizmi açısından çok önemli. Projede artık son aşamaya gelindi.” dedi.

Kula'nın her geçen gün artan turizm potansiyeline karşılık ilçedeki restorasyon ve çevre düzenlemelerine öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında başlattığı çalışmalarında sona yaklaştı. 37 bin 500 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projenin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre düzenlemesinin yanında ziyaretçilerin ziyaret sırasında bütün gereksinimlerini karşılaması için düzenlenen sosyal alanların inşaatında da büyük bir kısım tamamlandı. Proje tamamlandığında Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi yeni yüzü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesinde büyük bir bölüm tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak uzun soluklu çalışmalarımız sonucunda sona yaklaştık. Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ne ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Köyü'nde yaşayan halkımızın ürünlerini sergileyebileceği ve Kadir Gecesi gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinliklerin yapılabileceği çok güzel bir proje geliştirildi. Meydanlar, piknik alanları, satış stantları, ibadetlerini yapabilecekleri alanlar, abdesthane ve şadırvan ile buraya yakışır bir düzenleme yapıyoruz. Kulamızın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli çalışmalarımız da bu projemiz de inanç turizmi açısından önemli. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp, bu güzel hizmeti Kulalı hemşehrilerimize açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.