Kula'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar dahilinde bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı alınması üzerine operasyon düzenlendi. A.A. (39) isimli şüpheli şahsın ikametine düzenlenen operasyon sonucu 5 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan A.A., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheli şahıs, tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkının huzur ve güvenliği için emniyet birimlerince suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız olarak devam edileceğine yer verildi.