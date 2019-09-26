Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçleri tarafından sabaha karşı yapılan operasyonda kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye karşı savaş açan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir takip edilen ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişinin evlerine sabaha karşı baskın düzenleyen emniyet güçleri, bir miktar kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirdi. Y.A., A.C., S.A. ve C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İzmir'den bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ. de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınarak Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.