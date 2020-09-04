Kula'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi Gediz Çayı mevkisinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda arama yapan ekipler tarafından boyları yaklaşık 2 metre 397 kök kenevir bitkisi ile sulama için kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 50 metre hortum ele geçirildi.

Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.