İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kula'da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Manisa'nın Kula ilçesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi Gediz Çayı mevkisinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda arama yapan ekipler tarafından boyları yaklaşık 2 metre 397 kök kenevir bitkisi ile sulama için kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 50 metre hortum ele geçirildi.


Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.