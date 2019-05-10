Kula'da ‘Yaya önceliği' için denetimler artıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, okullarda yaya öncelikli trafiğin önemini broşür dağıtarak anlattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, okullarda yaya öncelikli trafiğin önemini broşür dağıtarak anlattı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtulduğunu anlatan trafik ekipleri, şehir merkezindeki yaya geçitlerinde de uygulama yaptı. Yaya geçitlerinde yaptıkları uygulamada hem sürücülere hem de yayalara broşür dağıtarak yaya öncelikli trafiğin önemini anlatan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücü ve yayaları da uyardı.

Alınan bilgilere göre, yeni genelge kapsamında ilçedeki yaya öncelikli trafik denetimlerinin artacağı öğrenildi.