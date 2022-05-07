Kula'da “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü' dolayısıyla “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” mottosuyla yayımlanan genelge çerçevesinde Manisa'nın Kula ilçesinde de denetimler yapıldı. Trafikte yaya geçidi ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili yapılan denetimlerde Kaymakam Kemal Duru ve kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler, kırmızı düdük ve araç kokuları dağıtıldı.

Bu yıl “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” mottosuyla yayımlanan genelge çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de denetimler yapıldı. Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel ile trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, araç sürücüleri ve yayalara yaya geçidi ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirici broşürler, kırmızı düdük ve araç kokularının da dağıtıldığı denetimlerde, ilçe genelindeki kazaları en az seviyeye indirmek amacıyla uyarılar da yapıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetim yapmanın yanı sıra ilçenin trafiğe kapalı olan noktalarında yapılan uygulamalara da katılan Kaymakam Duru ve beraberindekiler, yayalara da trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı. Daha sonra ilçedeki kahvehaneleri ziyaret eden Kaymakam Duru, kahvedeki vatandaşlara da bilgilendirme yaparak trafik bilincine dikkat çekti.