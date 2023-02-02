Kula'da yeni kadın doğum doktoru göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi'ne atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut göreve başladı. Kulalı bir ailenin oğlu olan Op. Dr. Bulut, memleketinde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayan Kula Devlet Hastanesi'nde eksik branşlara yapılan atamalar son hızıyla devam ediyor. Önceki ay dahiliye doktoru sayısının üçe yükseldiği hastanede kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine de atama yapıldı. Uzman doktorluğunu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayan Op. Dr. Sertaç Bulut, Kula Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Uzun yıllar Kula'da sanayi esnaflığı yapan Taner Bulut'un oğlu Op. Dr. Sertaç Bulut, baba ocağı Kula'da göreve başlamanın mutluluğunu dile getirdi.