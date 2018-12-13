Kula'da yerli malı haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Kula'daki okullarda kutlama programları düzenlendi. Gökçeören Yunus Emre İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlama programı okul toplantı salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gökçeören Yunus Emre İlkokulu Müdürü Bilal Ayyıldız yaptı. Haftanın önemine dikkat çeken Ayyıldız, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan koro, şiir dinletileri, tiyatro gösterisi sunuldu. Kula Kaymakamı Kemal Duru da program sonunda bir konuşma yaptı. Yerli malı tüketiminin önemi konusunda bilgiler veren Duru, öğrenciler tarafından hazırlanan program için öğrencileri tebrik ederken, velilere hazırladığı ikramlar için de teşekkür etti. Kutlama programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.