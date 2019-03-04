Kula'da Yeşilay Haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bu yıl Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu tarafından organize edilen kutlama programı, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmayı, okul Matematik Öğretmeni Hakkı Özbay yaptı. Özbay'ın konuşmasının ardından kötü alışkanlıklarının zararları slayt gösterileriyle anlatıldı, şiirler okundu. Halk oyunları, skeçler ve çeşitli gösteriler ile devam eden programda, hafta dolayısıyla düzenlene yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından ödüller verildi. Program, Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından son buldu.

Programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İyi Parti Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, İyi Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt ve yönetimi, belediye meclis üyesi adayları, Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.