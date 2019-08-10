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Kula'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan M.A.(51) idaresindeki 35 AP 2187 plakalı otomobil, seyir halinde iken sürücüsünün gözüne güneş yansımasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan H.K.(54) idaresindeki 45 RF 524 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu kazada yaralanan olmaz iken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Öte yandan maddi hasarlı kazaya karışan araçlar, olay yerinde yol üzerinde beklemekte iken, aynı istikamette seyir halinde olan M.K.(49) idaresindeki 64 DP 852 plakalı otomobil de, maddi hasarlı kazaya karışan 45 RF 524 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza dolayısıyla idaresindeki 64 DP 852 plakalı otomobil sürücüsü M.K.(49) ve yanında yolcu olarak bulunan H.K.(51) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K.(49) ve H.K.(51)'yı, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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