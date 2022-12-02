Kula'daki 2. etap TOKİ'lerin teslim tarihleri belli oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden 2. etap TOKİ konutlarının 12 Aralık'ta teslim edilmeye başlanacağını ve 28 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, TOKİ tarafından "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi çerçevesinde yapımına başlanan 304 konutlu TOKİ evlerinde mutlu sona geldiklerini açıkladı. Onlarca vatandaşın merakla beklediği soruyu yanıtlayan Başkan Palabıyık, 304 konutlu 2. etap TOKİ'lerin 12 Aralık tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacağının müjdesini verdi. İlk olarak 12 Aralık tarihinde A bloktan başlayacak olan teslimler, C1 ve C2 blokları 13 Aralık, C3 ve C4 blokları 14 Aralık, C5 ve C6 blokları 15 Aralık, C7 ve C8 blokları 16 Aralık, C9 ve C10 blokları 19 Aralık, C11 ve C12 blokları 20 Aralık, C13 ve C14 blokları 21 Aralık, C15 ve C16 blokları 22 Aralık, C17 ve C18 blokları 23 Aralık, C19 ve C20 blokları 26 Aralık ve zamanında gelemeyen vatanadaşlar için 27-28 Aralık tarihileri arasında teslim işlemi gerçekleştirilecek.

Hükümetin Kula'ya kazandırdığı eserlerden biri olan ve onlarca vatandaşın merakla beklediği 2. Etap TOKİ'lerin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Palabıyık, bu projenin yapımından bugüne kadar emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Hak sahibi vatandaşların da güle güle oturmasını temenni eden Başkan Palabıyık, yakın bir zamanda 3.etap TOKİ için hak sahiplerinin belirleme kurası yapılacağını ve en kısa süre inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.