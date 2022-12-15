Kula'daki 3. etap TOKİ konutlarının kura çekim tarihi belli oldu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Emlak Yönetim Bölge Sorumlusu Alican Özpolat ile birlikte Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz'ü makamında ziyaret eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kula'da yapılması planlanan 500 konutlu 3. etap TOKİ kuralarının 22-23-24 Ocak tarihlerinde çekileceğini duyurdu.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2. Etap TOKİ'lerin hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmasının ardından gözler yapılacak olan 500 konutlu 3. etap TOKİ konularına çevrildi. TOKİ Emlak Yönetim Bölge Sorumlusu Alican Özpolat ile birlikte Kaymakam Birkan Tatlısöz'ü makamında ziyaret eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3.etap TOKİ konutları ile ilgili merak edilen müjdeyi verdi. Son zamanlarda sık sık 3.etap TOKİ ile ilgili kendisine soru sorulduğunu belirten Başkan Palabıyık, merak edilen 3.etap TOKİ kuralarının 22-23-24 Ocak tarihlerinde Manisa Muradiye Spor Salonunda çekileceğini duyurdu.

Başkan Palabıyık paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "TOKİ Emlak Yönetim Bölge Sorumlusu Alican Özpolat Kaymakamımız Birkan Tatlısöz'ü ziyaret ettik. Son günlerde ‘3.Etap Toki Kuraları ne zaman çekilecek?‘ sorusunu çok duyuyoruz. Bu vesileyle bir müjde verelim. Allah nasip eder, bir aksilik olmazsa kuralar 22-23-24 Ocak'ta Manisa Muradiye Spor Salonunda çekilecek. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, İl Başkanımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"