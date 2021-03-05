Kula'daki okul kantinleri tek tek denetlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrollü normalleşme dönemi kapsamında eğitim-öğretime başlayan okullarda kantin denetimi yapıldı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Ali Okumuş ve Hüseyin İzci ile birlikte, ilçede eğitim öğretime başlayan okulları ziyaret etti. Okul müdürlerinden korona virüs tedbirleri hakkında bilgi alan müdürler, okul kantinlerini de denetledi. Yeni normalleşme kurallarına göre kantinlerin uyumlu olup olmadığı denetlenirken, kantin esnaflarına eksik olan konularda uyarılar da yapıldı.

Yeni normalleşme adımları ile birlikte uzun zaman sonra yüz yüze eğitime başladıklarını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, korona virüs tedbirlerini de aksatmadıklarını belirtti. Eğitim öğretim yılı için bakanlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde eğitim öğretimi Kula'da sorunsuz bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Okulmuş, il genelinde bugün kantin denetimlerinin eş zamanlı olarak yapıldığını ifade etti. İlçede ve ilçeye bağlı mahallelerdeki tüm okulları tek tek ziyaret ederek kantin denetimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Okulmuş, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.