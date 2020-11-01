Kula'dan deprem bölgesine bin adet battaniye

6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından battaniye çağrısında bulunulması üzerine Kula Kaymakamlığının başlattığı kampanyanın ilk etabında toplanan bin adet battaniye depremzedelere dağıtıldı.

İzmir depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, AFAD tarafından depremzedelere ve enkaz altındaki yakınlarını bekleyen vatandaşlara dağıtılmak üzere battaniye çağrısında bulunuldu. Hemen harekete geçen Kula Kaymakamlığı, enkaz bölgesine gönderilmek üzere battaniye kampanyası başlattı. Kampanyaya hızla cevap veren Kula'da 2 saat içerisinde bin adet battaniye toplandı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan ve Kulalı gençlerin öncülüğünde toplanan battaniyeler, İzmir'e götürülerek enkaz bölgesinde depremzedelere ve yakınlarını bekleyen vatandaşlara dağıtıldı.