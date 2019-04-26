Kula'dan toplu sözleşme vurgusu

Öner Kula'da yaptığı konuşmada, "Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız.“ dedi.

Şube Başkanı Mesut Öner, okul ve kurumları ziyaret ederek kurum idarecilerinin ve eğitim çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yapılan değerlendirme toplantılarında eğitim çalışanları beklenti ve sıkıntılarını iletti.

Planlanan program kapsamında ilk olarak Kula İlçe Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret eden Öner, ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Daha sonra Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile bir araya gelen Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerin arkasından okullara geçilerek, özellikle öğretmenler odasında tüm eğitim çalışanları ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında Eğitim-Bir-Sen Kula İlçe Yönetimi, okul temsilcileri ve üyelerle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öner, "Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız.“ dedi.

"Taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz"

Üyelerden topladıkları talepler doğrultusunda yapılan komisyon çalışmaları sonucunda öne çıkan istekleri belirlediklerini dile getiren Öner, “Öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça il içi yer değişikliği talepleri bu sıraya göre karşılanmalıdır. Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı, sözleşmeli istihdam son bulmalıdır. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmelidir. 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalıdır.Gelir vergisinde oran yüzde 15'te sabitlenmelidir. Eğitim çalışanlarına, emeklilerde olduğu gibi Dini Bayram İkramiyesi verilmelidir. 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmelidir. Hem masa hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalıdır. Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı, enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, eşel mobil sistemine göre verilmelidir. ”diye konuştu.

"Eğitimciye şiddet, eğitim sistemindeki değişimle çözülebilir"

Şiddetin ve eğitimcilere yönelik saldırıların, görünürde kişilere indirgenecek suçluları olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde, eğitim düzeninden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebeplerinin olduğunu ifade eden Öner, “Öldürmeyi çare olarak gören bir ruh hâlinin, ergenlik duygularını zehirleyerek esir alması vahimdir. Duygusuzluğa, öfkeye, nefrete, yok etmeye ayarlı bir kuşak, gözlerimizin önünde, ellerimizin arasından kayıp gitmektedir. Geçici çözümler, sorunu daha da büyütüp ağırlaştırmaktan, ötelemekten başka işe yaramamıştır. Bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunlar, dün köklü çözümlerle ortadan kaldıramadığımız için yakıcı, yıkıcı etkileriyle daha da derinleşmiş, yaygınlaşmıştır. Eğer bugün çözüm bulunmazsa çok geç kalınacak, yarınlarda toplumu, varlığımızı üzerine bina ettiğimiz ahlaki, manevi, vicdani ve bütün insani temelleri tahrip edecektir. Durum vahimdir, tehlike büyük ve ciddidir” dedi.

"Kadın örgütlenmesine ve gençlere önem vermeliyiz"

Kadın örgütlenmesinde nicelik ve niteliğin artması noktasında herkese görev düştüğünü ifade eden Öner, “Kadınlar komisyonumuz ve Genç Memur-Sen ile önemli çalışmalar yaptık. Bu çerçevede çalışmalarımız ve çabalarımız çalışanların, gençlerimizin, milletimizin daha iyi bir geleceğe ulaşması içindir. ‘Bir Bilenle, Bilge Nesil Projesi'ni önemsiyoruz. Medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası için gençliğe sahip çıkmalı ve gençlerimizin önünü açmalıyız.” şeklinde konuştu.

Kula'da Toplu Sözleşme değerlendirmesi

Kula'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ve görüşmelerin verimli geçtiğini ve Kula'dan memnun bir şekilde ayrıldıklarını söyleyen Mesut Öner, “Kula ziyaretimiz kapsamında okullarımızı ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldik. Sıkıntılarını, taleplerini ve çözüm önerilerini aldık. Toplu Sözleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. İlçe yönetimimiz ve kurum temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretimizde bizi en güzel şekilde ağırlayan İlçe Temsilcimiz Sayın Adem Sümen başta olmak üzere ilçe yönetimimize, okul yöneticilerimize, okul temsilcilerimize ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitim-Bir-Sen Kula İlçe Temsilcisi Adem Sümen ise şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanımız Mesut Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kula ilçemizi ziyaret etti. Kurum ve okullarımızı ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorunlarını ilk elden dinlediler. Son olarak hep beraber ziyaret edemediğimiz okul müdürü ve okul temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımız Mesut Öner ve Başkan Yardımcımız Halil Kallat'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”