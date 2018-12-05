Kulak zarındaki delik, Salihli'de onarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki gencin kulağındaki delik, özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Selcan Kesgin tarafından uygulanan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatıyla onarıldı. Uygulanan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatının ise Salihli'de ilk kez yapıldığı öğrenildi.

Salihli'de yaşayan 21 yaşındaki Serhat Demir, kulak zarındaki delik, çocukluğundan beri işitme azlığı ve iltihaplı kulak akıntısı sebebiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin Kulak Burun Boğan Uzmanı Op. Dr. Selcan Kesgin tarafından yapılan muayene ve sonrasında yapılan tetkiklerinde Demir'in her iki kulak zarında delik olduğu ve buna bağlı olarak sık kulak enfeksiyonu ve işitme azlığı belirlendi. Hasta, Op. Dr. Kesgin tarafından Endoskopik Timpanoplasti ameliyatına alındı. Demir, gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat ile kulağındaki delik onarıldı ve sağlığına kavuştu.

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Kesgin, bu şekilde yapılan kulak ameliyatının Salihli'de bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Kulak arkasından ya da önünden kesi olmaksızın özel endoskoplar vasıtasıyla kulak kanalı içerisinden operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Kesgin “Hastaya kliniğimizde başarılı bir şekilde Endoskopik Endomeatal Kronik Otit Cerrahisi gerçekleştirildi. Bu şekilde yapılan kulak ameliyatının ilçemiz de ve hastanemizde ilk olma özelliği taşıyor” dedi.

Kulağındaki delik gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile onarılan 21 yaşındaki Serhat Demir ise sağlığına kavuşturan Op. Dr. Selcan Kesgin ve ekibine teşekkür etti.