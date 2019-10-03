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Kulalı eczacı 49 yıldır vergi rekortmenliğini sürdürdü

Manisa’nın Kula ilçesinde 49 yıldan bu yana gelir vergisi rekortmenliğini kimseye kaptırmayan Eczacı Selim Palanduz, 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde yine ilk sırayı aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 49 yıldan bu yana gelir vergisi rekortmenliğini kimseye kaptırmayan Eczacı Selim Palanduz, 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde yine ilk sırayı aldı.


Kula'da hayırsever kimliği ile tanınan Selim Palanduz, vergi şampiyonluğu da kaptırmaya niyeti yok. Yaklaşık 2 bin 500 mükellefin olduğu Kula'da iş adamlarını geride bırakarak vergi şampiyonluğunu 49 yıla taşıyan Palanduz, ders niteliğinde bir açıklama yaptı. Vergi rekortmenliği sıralamasında zirvede yer alan Eczacı Selim Palanduz, kazancının vergisini her yıl tam olarak ödediğini ve bundan büyük huzur duyduğunu belirterek, vergi ödemenin çok kutsal bir görev olduğunu söyledi. Herkesin devlete vergisini tam olarak ödemesi durumunda Türkiye'nin daha ileri seviyelere çıkacağını anlatan Palanduz, “İlçede yıllardır vergi rekortmeniyim. Kazandığım sürece ölene kadar da rekortmenliği bırakmaya niyetim yok. Helal kazancımla devletime vergimi ödüyorum. Bu beni mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha çok kazanır, daha çok vergi veririm" diye konuştu.


49 yıldır vergi rekortmenliğini kaptırmayan hayırsever eczacı Selim Palanduz, açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde 130 bin 982 TL ile ilk sırada yer alırken, iş adamları Mustafa Eren 147 bin 695 TL ile ikinci, Uğur İmamoğlu ise 115 bin 54 TL ile üçüncü oldu.

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