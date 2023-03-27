Kulalı esnaflar iftarda buluştu

Manisa'nın Kula ilçesinde esnaflar tarafından düzenlenen iftarda 500 kişi buluştu.

Kula'da çarşı esnafının katkıları ile düzenlenen iftar programı, 500 kişiyi buluşturdu. Demirciler Arastasında kurulan iftar sofralarında buluşan esnaflar, ezanın okunmasıyla birlikte Demirciler mescidi imam hatibi Mehmet Sönmez'in ettiği dualarla oruçlarını açtı.

Çarşı esnafının katkılarıyla düzenlenen iftar programına, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.