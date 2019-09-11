Kulalı esnaftan vatandaşlara aşure hayrı

Manisa'nın Kula ilçesinde Hamdullah Caddesi'nde hizmet veren esnaf, muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı yaptı.

Kula'da Hamdullah Caddesi'nde hizmet veren Doyum Börek Evi sahibi Şükriye İnce ve eşi Onur ince, muharrem ayı dolayısıyla iş yerinde yaptıkları aşureleri, esnaflara ve vatandaşlara ikram etti. Aşure dağıtımında cadde üzerindeki esnafları tek tek ziyaret ederek birlik beraberlik vurgusu yapan Onur İnce, “Dinimiz gereği özel olan ve önem arz eden bu günlerin güzelliğini halkımızla paylaşmak adına eşimle birlikte esnaflarımıza ve vatandaşlara aşure ikramında bulunduk. İlerleyen yıllarda da bu etkinliğimizi devam ettirerek geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.