Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi

kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan 14 yaşındaki Kulalı genç Beytullah Sarı, Kırkpınar'da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti.

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Cengizhan Şimşek'in şampiyonluğuyla sonuçlanan güreşlerde, Kula adına da önemli bir başarıya imza atıldı. Kula'nın sevilen mermerci esnaflarından Bekir Sarı'nın 14 yaşındaki oğlu Beytullah Sarı, sene başında Kula güreş takımından Denizli Pamukkale Belediyesi Güreş Kulübü bünyesine dahil olmuştu. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen tozkoparan boyunda rüzgar estiren Kulalı genç, yağlı güreşlerde karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale ulaştı. Seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede de şampiyonluğa ulaşma hedefiyle güreşen Sarı, rakibini de yenerek tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon oldu. Genç Sarı'nın bu başarısı, Kula halkını da gururlandırdı.

Öte yandan Beytullah Sarı'nın tozkoparan boyundaki şampiyonluğuyla, Kırkpınar'da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti.