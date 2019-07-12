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Kulalı gençlere davullu çağrı

Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenecek spor ve sanat kursları için ilçenin mahallelerinde gezen davulcularla duyuru yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenecek spor ve sanat kursları için ilçenin mahallelerinde gezen davulcularla duyuru yapıldı.


Kula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Kula'da Değerli Zamanlar" projesi hayata geçirildi. Projeyle gençlere yönelik ücretsiz olarak futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik sanat dallarında kurslar verilecek. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel, Kula Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ile ilçenin sokaklarında davul ve maniler eşliğinde gezerek, Kulalı gençleri ücretsiz sanat ve spor kurslarına katılmaları konusunda çağrıda bulundu. Davul ve maniler eşliğinde gençlere çağrıda bulunan personel, bilgilendirme broşürleri de dağıtarak düzenlenecek olan kurslar ile ilgili gençlere ve ailelerine bilgi verdi.

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