İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulalı hayırsever iş adamı Keleşoğlu hayatını kaybetti

1950 yılında Manisa’nın Kula ilçesinde dünyaya gelen ve iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırım ve hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan Kulalı iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu, İzmir’in Çeşme ilçesinde hayatını kaybetti.

1950 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen ve iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırım ve hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan Kulalı iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayatını kaybetti.


Manisa'nın tanınmış iş adamları arasında yer alan 70 yaşındaki Hakkı Celal Keleşoğlu, evinde akşam saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Çeşme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Özellikle eğitim alanında yaptığı yatırımlar ve renkli kişiliği ile Kulalılar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Keleşoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.