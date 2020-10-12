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Kulalı Hayırsever işadamı Mehmet Mumcu hayatını kaybetti

Kulalı hayırsever işadamı Mehmet Mumcu, evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mumcu'nun vefat haberi, Kula'ya büyük üzüntüye sebep oldu.


Uzun yıllar boyunca Kula'da hizmet verdikten sonra İzmir'e taşınan ve yaptığı hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan 66 yaşındaki Kulalı hayırsever işadamı Mehmet Mumcu, kalbine yenik düştü. İzmir'de ikamet ettiği evinde kalp krizi geçiren Mumcu, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Mumcu'nun vefat haberi, Kula'da üzüntüye sebep oldu.


Mumcu'nun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Şah Süleyman Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından, Kula Ebedi Mezarlığı'na defnedilecek.

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