Kulalı minik öğrencilerden çimlendirme çalışması

Manisa'nın Kula ilçesinde anaokulu öğrencileri, düzenledikleri etkinlik kapsamında meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Kula'da sosyal faaliyetler alanında birbirinden güzel etkinliklere imza atan Kula Anaokulu, düzenlediği bir etkinlikle meşe palamutlarını toprakla buluşturuyor. Okul öğrencileri okul bahçesinde ‘çimlendirme etkinliği' kapsamında meşe palamutlarını saksıya diktiler. Öğrencilerin çimlendirme etkinliğine, Kula Kaymakamı Kemal Duru da eşlik etti. Okul bahçesinde öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Duru, daha sonra öğrenciler ile birlikte meşe palamutlarını saksıya dikti.

Çimlendirme etkinliği kapsamında öğrencilerde doğayı koruma ve yeşillendirme bilincini aşılamaya çalıştıklarını dile getire Kula Anaokulu Müdürü Menderes Sinankılı, onlarca öğrenci ile birlikte meşe palamudu diktiklerini söyledi. Öğrencilerin saksıya diktikleri meşe palamutları evlerine götürdüğünü, bir süre evlerinde büyüttükten sonra çiçeğin oluşma aşamasının ardından toprakla buluşturacaklarını söyleyen Sinankılı, çimlendirme etkinliklerine katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya teşekkür etti.