Kulalı öğrenciler finalde

Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri, Alaşehir ilçesinde düzenlenen "Şehrim Benim Evim Projesi" ortaokullar yarı final etabında birinci olarak finale yükseldi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin Manisa ilini ve ilçelerini tanımaları, milli tarih ve kültürü kavramaları, kültüre sahip çıkmaları, farkına varmaları için yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla düzenlenen "Şehrim Benim Evim" Projesi Ortaokullar arası Bilgi Yarışması'na katılan Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri, Alaşehir ilçesinde düzenlenen yarı final etabında birinci olma başarısı gösterdi. Alaşehir, Sarıgöl, Selendi ve Kula ilçelerinden 3'er kişilik takımlar halinde 3 okulun yarıştığı projede final biletini elde eden Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri, 1 Haziran'da Manisa'da yapılacak olan final etabında ilk kez Kula'yı temsil edecek.

Yarı final etabında dereceye giren öğrencileri ödüllendirerek katılım belgesi veren Alaşehir Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Şengül dereceye giren öğrencileri tebrik ederek final etabına yükselen öğrencilere de başarılar diledi.