Kulalı öğrenciler ilçe tarihini inceledi

Kula Germiyanoğluları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası dolayısıyla Kula'nın tarihi ve turistik yapılarına yürüyüş düzenledi.

Kula'da Turizm haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, Kulalı öğrenciler Kula'nın tarihini yakından inceledi. Germiyanoğluları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği bir etkinlikle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında toplanan öğrenciler ve protokol üyeleri ellerindeki pankartlar ile birlikte Kula'nın tarihi evleri arasında yürüyüş yaptı. Beraberindeki öğretmenlerinden Kula'nın tarihi ve turistik yapısı hakkında bilgiler alan öğrenciler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak mekanlarından birisi olan ve Kula tarihini en iyi anlatan mekanlardan birisi olan Türk Evi'ni ziyaret etti. Burada da Kula'nın yapısı hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli jeopark ağına sahip Divlit Yanardağı'na tırmandılar. Protokol üyeleri ile birlikte yürüyüş alanından Jeopark Divlit Yanardağı'na çıkan öğrenciler, çevrede gördükleri çöpleri yanlarında getirdikleri poşetlere topladılar.

Burada da Kula'nın tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Jeopark ağı hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra yürüyerek tekrar Kula sokaklarını gezdiler.