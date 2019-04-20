İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kulalı öğrenciler ilçe tarihini inceledi

Kula Germiyanoğluları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası dolayısıyla Kula’nın tarihi ve turistik yapılarına yürüyüş düzenledi.

Kula Germiyanoğluları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası dolayısıyla Kula'nın tarihi ve turistik yapılarına yürüyüş düzenledi.


Kula'da Turizm haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, Kulalı öğrenciler Kula'nın tarihini yakından inceledi. Germiyanoğluları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği bir etkinlikle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında toplanan öğrenciler ve protokol üyeleri ellerindeki pankartlar ile birlikte Kula'nın tarihi evleri arasında yürüyüş yaptı. Beraberindeki öğretmenlerinden Kula'nın tarihi ve turistik yapısı hakkında bilgiler alan öğrenciler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak mekanlarından birisi olan ve Kula tarihini en iyi anlatan mekanlardan birisi olan Türk Evi'ni ziyaret etti. Burada da Kula'nın yapısı hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli jeopark ağına sahip Divlit Yanardağı'na tırmandılar. Protokol üyeleri ile birlikte yürüyüş alanından Jeopark Divlit Yanardağı'na çıkan öğrenciler, çevrede gördükleri çöpleri yanlarında getirdikleri poşetlere topladılar.


Burada da Kula'nın tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Jeopark ağı hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra yürüyerek tekrar Kula sokaklarını gezdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.