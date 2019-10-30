Kulalı öğretmenler Manisa şampiyonu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Kulalı öğretmenlerin Futsal takımı final müsabakasında da galibiyet alarak Manisa şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İle Spor Federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvası sona erdi. 11 ilçe takımının katıldığı turnuvanın finalinde Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile karşı karşıya gelen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, normal süresi 1-1 biten müsabakada penaltılarda Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 6-5 mağlup ederek Manisa il şampiyonu oldu.

Manisa Şampiyonu olan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü futsal takımı, 4-12 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bölge şampiyonasında da şampiyon olmayı hedefleyen futsal takımı, daha sonra da Türkiye şampiyonasına katılarak başarı elde etmeyi hedefliyor.

Manisa'da gerçekleştirilen final müsabakasını Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haydar Kaşıkçı, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Sümen ve Jeopark Ortaokulu Müdürü Enver Yılmaz takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvasında il şampiyonu olan öğretmenleri tebrik eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula'yı en iyi şekilde temsil eden öğretmenlerin İzmir'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasında da başarılı olacağına inandığını kaydetti.