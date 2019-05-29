Kulalı sağlıkçılardan vatandaşlara tansiyon bilgilendirmesi

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, Hipertansiyon Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların tansiyonlarını ölçüp, bilgilendirme broşürleri dağıttılar.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, önemli bir halk sağlığı sorunu olan Hipertansiyon hastalığı ile ilgili etkinlik düzenledi. Hipertansiyon günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İlçe sağlık Müdürlüğü bahçesinde vatandaşların tansiyonlarını ölçen sağlık personelleri, açtıkları stantta ve ilçe sokaklarında Hipertansiyon ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttılar. Tuz tüketimi ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken konularda da vatandaşları bilgilendiren personeller, hastalık belirtisi olan vatandaşları da aile hekimlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Hipertansiyon'un Türkiye'de oldukça yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Hipertansiyon koroner kalp hastalıkları, inme, kalp ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Hipertansiyonun kontrolü ile kalp yetmezliği ve inme sıklığı yarı yarıya, kalp krizleri de dörtte bir oranında azaltılabilmektedir. Hipertansiyon kontrol altına alınmadığında ise kalp, böbrek, beyin ve gözler başta olmak üzere birçok organda kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Hipertansiyonun dünya genelindeki 7.5 milyon ölümden sorumlu olduğu bilinmektedir. Ancak bu ciddi rakama rağmen gerek dünyada gerekse ülkemizde hipertansiyon farkındalık oranları ve kan basıncı kontrol oranları istenilen düzeylerde değildir. Ülkemizde 18 yaş üstü her 3 kişiden birinde hipertansiyon görülmesine karşı, her 3 kişiden birinin daha önce hiç tansiyonunu ölçtürmediği; hipertansif bireylerin sadece yüzde 40'nın kan basıncı yüksekliğinin farkında olup, sadece yüzde 31'nin antihipertansif tedavi aldığı bilinmektedir" dedi.

Hipertansiyonda sık rastlanan belirtileri açıklayan Dr. Kaçar; “Baş ve ense ağrısı, kulakta uğultu, çarpıntı hissi ve yorgunluk hissidir. Yüksek kan basıncından korunmak için; ağır ve yağlı yemeklerden, tuzdan, sigaradan, alkolden ve şişmanlıktan korunmak gerekirken, düzeni egzersiz yapmak, kan basıncını düzenli ölçtürüp kaydetmek ve aile hekiminin vereceği ilaçları düzenli olarak kullanmak gerekmektedir” diye konuştu.