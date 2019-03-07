Kulalı şehit uzman çavuşu binler uğurladı

Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevinde tartıştığı cezaevi şoförünün bıçaklı saldırısına uğrayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, binlerce kişinin katıldığı törenle Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi memleketi Manisa'nın Kula ilçesine getirildi. Şehidin baba ocağının bulunduğu 4 Eylül Mahallesi'nde gözyaşları sel oldu. Baba evinde şehadet haberinin gelmesinin ardından hakim olan hüzün, şehit cenazesinin helallik alınması için mahalleye getirilmesiyle doruk noktaya ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Kuşdili için helallik alınması sırasında anne Şengül Kuşdili oğlunun tabutuna sarılarak ‘Hüseyin sen beni neden bıraktın?' diye ağıt yaktı.

Şehidin erkek kardeşi Ahmet Kuşdili ise tören boyunca ağabeyinin üniformasını ve şapkasını çıkarmadı.

Kula 14'üncü şehidini uğurluyor

Terör olaylarında, 1980 yılından bu yana 10'u asker 3'ü polis ve biri öğretmen olmak üzere 14 şehit veren Kula'da, son şehit uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Şah Süleyman Cami'nde tören düzenlendi. Cami avlusunda şehit uzman çavuşun annesi Şengül Kuşdili, babası Süleyman Kuşdili, kardeşleri Ahmet Kuşdili, Havva Kuşdili ve yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin cenazesi, Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kula İlçe Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa 1.Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Ak Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Kula Belediye başkanı Hüseyin Tosun, İyi Parti Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, şehidin mesai arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.