Kulalı şehitler şehadet yıl dönümlerinde anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün organizesinde Şehit Jandarma Er Adem Güre ve Tankçı Onbaşı Fatih Yağcı için şehadetlerinin yıldönümünde mevlit programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi mobil ikram aracı ile vatandaşlara ikramlar verilirken, program sonunda şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1989 yılında şehit düşen Jandarma Er Adem Güre'nin şehadetinin 33., Tankçı Onbaşı Fatih Yağcı'nın şehadetinin 22.yıldönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen programda dualar edilip Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ikram aracı ile vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramı da yapılırken, Kulalı şehitler saygıyla anıldı.

Programda, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından evlatlarının şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği mevlit programına Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Topdemir, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.