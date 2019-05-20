Kulalı taraftarlardan coşkulu kutlama

Manisa'nın Kula ilçesinde Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Başakşehir'i sahasında 2-1 yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, Kula'daki sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sevincini caddelerde kutladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında toplanan Galatasaray taraftarları, meşaleler eşliğinde şampiyonluk şarkıları söyledi. Önce otomobillerle, daha sonra da meşaleler ve sloganlar eşliğinde sokakları inleten sarı kırmızılı taraftarlar, şehir turu atmasının ardından yine kent meydanında havai fişeklerle 22. şampiyonluğu kutladı.