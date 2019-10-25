Kulalı umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde umreye gidecek 90 kişilik kafile için Kurşunlu Camiinde program düzenlendi. Düzenlenen programda, 90 kişilik umre kafilesinin yanı sıra, biri 6 aylık, diğeri ise 4 yaşında olan minik umreciler de kutsal topraklara uğurlandı.

Kula'da umreye gidecek 90 kişilik kafile için, ikindi namazını müteakip Kurşunlu Camiinde program düzenlendi. Namazın ardından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların eşliğinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kutsal toprakları ziyaret edecek kafilenin içinde, iki tane de minik umreci dikkat çekti. Kula'da sağlık ocağında doktor olarak görev yapan Dr. Rahşan Erkan, 6 aylık oğlu Ömer Musab ve 4 yaşındaki kızı Ayşe Zümra ile birlikte kutsal topraklara yolcu edildi. İlçe Müftüsü Kamil Kırkız'ın da katılımıyla gerçekleşen programda, minik umreciler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.