Kulalıların beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne başladı

Dr. Olgay Bildik atanarak görevine başladı. İlçede yaşanan çocuk doktoru sıkıntısının giderilmesi vatandaşları da memnun etti.

Görev yaptığı ve uzmanlık eğitimi aldığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nden Kula Devlet Hastanesine atanan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Olgay Bildik, Kula Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Çocuk Hastalıkları Uzman doktorunun bulunmadığı Kula'ya uzman doktorun atanmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş olurken vatandaşlar başka ilçelere gitmekten de kurtulmuş oldu.

Kula Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bildik, daha önceden uzmanlık eğitimi alarak görev yaptığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne de Kulalı hastaların geldiğini söyledi. Yeni görev yeri olan Kula'da hasta kabulüne başladığını vurgulayan Uzman Dr. Bildik, Kulalıların gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebileceklerini söyledi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya ise yeni atanan Uzman Dr. Olgay Bildik'in uzun yıllar Kula'da kalmasını istediklerini söylerken, kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Olgay Bildik, 5 yıl boyunca İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi alarak görev yaptı.