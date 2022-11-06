Kula'nın 120 milyon TL'lik yatırımında ilk kazma vuruldu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde içme suyu kalitesini ve verimini artırmak adına dev yatırımlarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula merkezin içme suyu sıkıntısına son verecek olan 120 milyon TL'lik proje dahilinde ilk kazma vuruldu. Dev altyapı projesini yoğun mesai harcayarak titizlikle sürdüren ekipler çalışmalarını tamamladığında Kula ilçesinin içme suyu sorunu son bulacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Bahadır Zeybek, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da çalışmaların başladığı bölgeye giderek detaylı bilgi aldı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa merkez ve ilçelerimizde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kula merkezin içme suyu sıkıntısına son vermek adına 18 kilometrelik çelik boru terfi hattının ihalesi ve yer teslimini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Çalışmada 5 bin metreküplük biriktirme deposu, 400 metreküplük içme suyu deposu ve pompa istasyonu inşa edeceğiz. Ayrıca SCADA sistemi kuracağız. Projemizin tamamlanma bedeli ise 120 milyon TL. Artık dev projemizde ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmalarımız başladı. Kulalı hemşerilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına verdikleri destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.