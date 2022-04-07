Kula'nın Çarıkballı Mahalle muhtarı hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Çarıkballı Mahallesi Muhtarı Muammer Akkuş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akkuş'un vefat haberi, mahallede üzüntüye sebep oldu.

Kula'ya bağlı kırsal Çarıkballı Mahallesi'nin muhtarı Muammer Akkuş, bir süre önce mide rahatsızlığı sebebiyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitmişti. Bir süredir burada tedavi gören muhtar Akkuş, geçtiğimiz hafta midesinden ameliyat olmuş ve 2 gün önce de yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal odada tedavi altına alınmıştı. Burada tedavisi devam ederken bugün sabaha karşı bir anda fenalaşan muhtar Akkuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Muhtar Muammer Akkuş'un vefat haberi, Çarıkballı Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.