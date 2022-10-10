Kula'nın dev yatırımının yer teslimi yapıldı

İlçenin su sorununa kökten çözüm getirecek dev yatırım için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Kula ilçesinin jeolojik ve volkanik yapısı nedeniyle su kaynaklarının verimli olmayışı ve açılan sondajlarda suya ulaşılamaması sorununa kökten çözüm getirebilmek adına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçede hayata geçirilecek, tahmini 120 milyon TL'lik 18 kilometrelik içme suyu hattı projesinin yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve yetkili personel ile birlikte yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından çalışma yapılacak bölgede incelemelerde bulundu.

“Kula'nın geleceğine yapılmış en önemli yatırım olacak”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla idaremiz tarafından hayata geçirilecek olan 18 kilometrelik çelik borularla içme suyu hattı projesi ile ilçenin 50 yıllık su sorununa neşter vurulacak. Projede ayrıca 5 bin metreküplük biriktirme deposu, 400 metreküplük içme suyu deposu ile pompa istasyonu inşa edilecek ve SCADA sistemi kurulacak. Bu yatırımın tahmini tamamlanma bedeli 120 milyon TL olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrasında hız kazanan projenin 1 Eylül tarihinde ihalesi yapılmıştı. Yapılacak imalatlar sayesinde 2023 yazına girilmeden ilçenin su sorununun kökten çözülmesi hedefleniyor” dedi.