Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kula'da düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterilerek düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Sonrasında ise Hisarkapı kavşağından başlayıp Kent Meydanı'nda sona eren şehitleri anma yürüyüşü yapıldı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru, kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanları yad etti. Kaymakam Duru, bugünün gurur günü olduğunu belirterek, kurtuluşun 99. yıl dönümünü kutladı. Konuşmaların yapılmasının ardından günün anlam ve önemine binaen gönderilen kutlama tebrik ve telgrafları okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiirlerin okunmasıyla program sona erdi.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama programına; Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Ahmet Akkalın, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.