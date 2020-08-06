Kula'nın sevilen esnafı Covid-19'a yenik düştü

Kocatürk'ü vefat haberi Kula'da üzüntüye sebep oldu.

Uzun yıllardır Kula'da esnaflık yapan ve Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği Kurucu üyelerinden olan 73 yaşındaki Yılmaz Kocatürk, Covid-19 teşhisi konularak yaklaşık 15 gün önce tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması nedeniyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocatürk, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Altındiş Yılmaz olarak da bilinen Kula'nın sevilen siması Yılmaz Kocatürk'ün vefat haberi, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Oğlunun mesajı yürekleri dağladı

Altındiş Yılmaz'ın vefatının ardından oğlu Muammer Kocatürk'ün kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Ne zorlukların üstesinden geldik be babam bir görünmeyen düşmana yenildik bizim için çok çabaladın çalıştın. Muammer neredesin oğlum sen ya bugün belim ağrısından duramadım derdin hep bizi öksüz başımıza bırakıp gittin. bu Virüse ilk yakalandığında ambulansa binerken korkma babam bunu atlatacaksın demiştim. Aklıma gelse de hakkini helal et diyemedim. Çünkü biliyordum ki seninle biz baba oğuldan çok bir arkadaştık Rabbim mekanını cennet kılsın babam. Senin bizde hakkın çoktur ama bizimde varsa hakkımız bir değil bin kere helal olsun” dedi.