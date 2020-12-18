Kula'nın sevilen pastanecisi kalbine yenik düştü

Kula'nın sevilen esnaflarından pastaneci Zeki Güzel, kalp ameliyatı sonrasında 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Güzel'in vefat haberi ise Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Kula'da uzun yıllardır pastaneci olarak hizmet veren ve Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Salkım Pastanesi sahibi 41 yaşındaki Zeki Güzel, geçtiğimiz ay içerisinde kalp ameliyatı olmuştu. Ameliyatın ardından durumu kötüye giden Güzel, hemen tedavi altına alınmıştı. Bir süre durumu iyi giden ve tedaviye yanıt veren Güzel, akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesiyle yaşam savaşını kaybetti. Güzel'in vefat haberi, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Güzel'in cenazesi, yarın saat 14.00'da Süleyman Şah Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kavacık Mahalle Mezarlığı'na, eşinin yanına defnedilecek.

3 yıl önce eşini kaybetmişti

Kalbine yenik düşen pastaneci Zeki Güzel, 3 yıl önce Mersin'de geçirdikleri kazada eşi Sultan Güzel'i kaybetmişti. Mersin'e bağlı Tarsus ilçesi TEM Otoyolu Yenice mevkiinde 28 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen kazada, Zeki Güzel ve çocukları Ayşenur ve Furkan yaralanırken,Sultan Güzel ise vefat etmişti.

Zeki Güzel'in vefat haberi ile Ayşenur ve Furkan isimli çocuklar, bir kez daha büyük acı yaşadı.