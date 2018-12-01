Kula'nın temsilcileri kozlarını paylaşacak

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kula Spor ve Kula Ülküspor, yarın 4 Eylül Şehitler Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kula Spor ve Kula Ülküspor, 7.hafta müsabakaları kapsamında yarın saat 14.00'da 4 Eylül Şehitler Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde bulunan 10 takım arasından 2.sırada yer alan ve liderlik mücadelesi veren Kula Spor, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti ile 6.sırada yer alan Kula Ülküspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan maçlarda Kula Spor 15 puan toplarken, Kula Ülküspor ise 9 puan topladı. Kula'nın temsilcileri, en son Manisa 1. Amatör Ligi D Grubu'nda mücadele ettiği 2016-2017 sezonunun 5. ve 10.haftasında karşı karşıya gelmiş, maç berabere tamamlanmıştı.