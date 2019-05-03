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Kula'nın yeni askerlik şube başkanı göreve başladı

Manisa’nın Kula ilçesine tayini çıkan Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Bülent Şener göreve başladı.

Manisa'nın Kula ilçesine tayini çıkan Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Bülent Şener göreve başladı. Asteğmen Şener, Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti.


Kula Askerlik Şube Başkanlığında görev yapan Asteğmen Emre Aydoğmuş'un görev süresinin dolması ile boşalan koltuğa, Personel Asteğmen Bülent Şener atandı. Kula'ya gelerek göreve başlayan Personel Asteğmen Bülent Şener, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Kula'nın tarihi ve turistik yapısını çok beğendiğini ifade eden Asteğmen Şener, görevini layıkıyla yapacağını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, Asteğmen Şener'e görevinde başarılar diledi.

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