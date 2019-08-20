Kula'nın yeni gelir kapısı: kırmızı biber

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftçi, kendi ürettiği tohumdan 120 dönüm arazide kırmızı biber üretmeye başladı.

Kula'ya bağlı Kalınharman Mahallesinde yaşayan Adem Yüce, Kula'nın tarımına farklı bir katkı sunmaya başladı. Kendisinin ürettiği biber tohumunu, yaklaşık 120 dönüm arazi üzerine eken Yüce, araziden topladığı kırmızı biberleri ülke geneline pazarlamaya başladı. Kula'da ilk defa kırmızı biber üretimine başlayan Yüce, gelen siparişlere yetişemediğini ve kırmızı biber üretiminin Kula'ya yeni bir gelir kapısı olması için çalıştığını söyledi. Ürettiği tohumları da ihraç ettiğini ifade eden Yüce, kırmızı biberin ekonomik anlamında Kula'nın cazibe merkezi olabileceğinin altını çizdi.

Yüce'nin Kalıharman Mahallesindeki arazisini ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Aytekin Şadan, 120 dönüm arazi üzerine ekili kırmızı biber tarlasında incelemelerde bulundu. Yüce'den tohum ve kırmızı biber üretimi ile ilgili bilgi alan Şadan, çiftçiler için Kula'da yeni gelir kapısı olma yolunda ilerleyen kırmızı biber üretiminin yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyledi. Oda başkanlığının yanı sıra tarım işiyle de uğraştığını kaydeden Şadan, Kula'da ilk kez ekilen ve olumlu sonuç alan kırmızı biber üretimiyle yakından ilgileneceğinin vurgusunu yaptı.

120 dönüm arazi üzerindeki ekili kırmızı biberler ile ilgili bilgi veren çiftçi Adem Yüce, tohumunu kendisinin ürettiği kırmızı biberleri ülkenin her yerine pazarlamaya başladığını söyledi. Gelen siparişlere yetişemediğini de ifade eden Yüce, Kula'nın Ege Bölgesi'nde kırmızı biber üretimi noktasında cazibe merkezi olabileceğini söyledi.