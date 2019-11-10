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Kulaspor evinde farklı kazandı

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kulaspor, ligin 6.

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u 8-0 mağlup etti.


Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, ligin 6. haftasında evinde Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u ağırladı. Jeopark Sentetik Çim Saha'da oynanan mücadelede oyunun kontrolünü tamamen sağlayan ev sahibi takım, rakibi Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u 8-0'lık skorla rahat geçti. Karşılıklı ataklar ile hızlı başlanan maçta ise bulduğu pozisyonları kaçırmayan Kulaspor, Mutlu, Bekir, Cüneyt ve Gürbüz'ün golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kulaspor, bulduğu pozisyonları değerlendirerek maçı 8-0'lık skorla farklı kazanmasını bildi.

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