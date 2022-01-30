Kulaspor Play-Off'a göz kırptı

hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı rakibi Kapancıspor'u 3-1 mağlup etti. Play-Off müsabakaları öncesinde oldukça önemli bir galibiyet alan Kulaspor, ikili averajda üstünlük sağlayarak 2'nci sıraya yükseldi.

hafta karşılaşmasında sahasında Kapancıspor'u ağırladı. Jeopark Stadı'nda oynanan mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkan Kula ekibi, 39.dakikada Mutlu Dönmez'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının ilk dakikalarında da oyunda üstünlük sağlayan Kulaspor, 53.dakikada kaptan Bekir Gökoğlan'ın attığı kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kaptan Bekir'in golünün ardından çıkan tartışmalarda kırmızı kart görerek oyunda 10 kişi kalan Kapancıspor, 64.dakikada kazandıkları penaltı ile farkı 1'e indirdi. Maçın normal süresine 5 dakika eklenmesiyle gol arayışlarını artıran Kulaspor, 90+4'te penaltı kaçırmalarına rağmen penaltının hemen ardından kazandıkları köşe vuruşunda Mustafa Önal'ın kafa golüyle 3-1 öne geçti. Bu sonuca göre, Kulaspor ve Kapancıspor'un puanları eşitlenirken, Kulaspor son dakikada bulduğu golle ikili averajda üstünlük kurdu. Play-Off müsabakaları öncesinde önemli bir galibiyet alan Kulaspor, önümüzdeki hafta Tepeköyspor'a konuk olacak ve bu maçta alınacak skora göre Play-Off oynamaya hak kazanacak.