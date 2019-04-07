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Kulaspor Play-Off'da kan kaybediyor

Manisa Süper Amatör Lig’den şampiyonlukla çıkarak Play-Off oynamaya hak kazanan Kulaspor, Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakaları kapsamında kendi evinde Alaşehir Belediyespor’u ağırladı.

Manisa Süper Amatör Lig'den şampiyonlukla çıkarak Play-Off oynamaya hak kazanan Kulaspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme Play-Off müsabakaları kapsamında kendi evinde Alaşehir Belediyespor'u ağırladı. Maçın ilk saniyelerinde yediği golle adeta maça 1-0 geride başlayan Kulaspor, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.


Manisa Süper Amatör Lig'den şampiyonlukla çıkarak Play-Off oynamaya hak kazanan Kulaspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme Play-Off müsabakaları kapsamında dördüncü maçına çıktı. İlk üç maçından da beraberlikle ayrılan Kulaspor, bu hafta kendi evinde ağırladığı Alaşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Maçın başlama düdüğü ile birlikte atağa çıkan Alaşehir Belediyesporlu Kamil İbrahim'in attığı golle maça adeta 1-0 geride başlayan Kulaspor, maçın ilk devresinde birbirinden önemli ataklar geliştirmesine rağmen golü bulamadı. Soyunma odasına 1-0 yenik giden Kulaspor, ikinci yarının ilk dakikalarında Alaşehir Belediyesporlu Okan'ın attığı golle 2-0 geriye düştü. Alaşehir Belediyespor'un ikinci golünün hemen ardından Gürbüz'ün attığı golle farkı bire indiren Kulaspor, Alaşehir Belediyesporlu Okan'ın kontra ataktan geliştirdiği pozisyona engel olamadı ve maç, Alaşehir Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Bu sonuçla Play-Off müsabakalarındaki puanını 5'e çıkaran Alaşehir Belediyespor, 4 takım arasından 2'nci sıraya yükselirken, Kulaspor ise 3 puanla 4'üncü sıraya geriledi.


Play-Off müsabakalarında 4 takım arasından Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek için mücadele eden Kulaspor, son kalan iki maçını da deplasmanda oynayacak.

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