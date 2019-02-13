Kullanılmayan eşyalar Yunusemre'de değerlendiriliyor

Sosyal projeleriyle adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, yaptığı hizmetler ile yediden yetmişe her kesimden vatandaşın takdirini kazanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün evde bakım, tamir ve tadilat, gıda bankası, engelli koordinasyon aracı gibi birçok hizmetiyle ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını aşmasına imkan tanınıyor. Çeşitli nedenlerle ev eşyası olmayan ailelere de ulaşan Yunusemre Belediyesi, eşya bürosu ile bu sıkıntılarını da ortadan kaldırıyor. Yardımsever, duyarlı vatandaşların bağışlarıyla toplanan eşyalar temizlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yunusemre Belediyesi olarak Gönül Belediyeciliğini benimsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini söyledi. İlçede binlerce vatandaşa ulaştıklarını dile getiren Başkan Çerçi, bu hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti. Yunusemre Belediyesi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen duyarlı vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor.