İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kullanılmayan su kuyusuna düşen koçu itfaiye kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu düzenlediği operasyonla kurtardı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğunluğunu trafik kazalarının oluşturduğu kurtarma operasyonlarının yanı sıra çeşitli kurtarma operasyonları ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesi Kıymık Mahallesi Kocaoğuz mevkiinde bulunan bir tarladaki atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu kurtarmak için operasyon düzenledi. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koç için çalışma başlatan ekipler, hayvanı düştüğü yerden kurtararak, sahiplerine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.