Kültür ve sanatın kalbi Kurşunlu Han'da atacak

Şehzadeler Belediyesi'nin restore ederek, günümüze kazandırdığı 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han, ilçenin kültür ve sanat merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Tarihi yapıda, Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde kurulan sanat atölyeleri birer birer açılırken, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen geleneksel el sanatları kursları da ilk kursiyerlerini yetiştirmeye başladı.

520 yıllık tarihi Kurşunlu Han, Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı restorasyon çalışması ile yeniden gün yüzüne çıktı. Kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi yapıda, bu hedef doğrultusunda ilk adımlar da atılmaya başlandı. Tarihi yapıda, tezhip, tespih, ok ve yay, naht, hat, sadekar, çini, kabak süsleme gibi el sanatlarının atölyeleri kurulmaya başlanırken, kurulan bazı atölyeler ise ilk ürünlerini üretti. Geleneksel el sanatları arasında yer alan ahşap, ebru, seramik atölyeleri ise Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilk kursiyerlerini yetiştirmeye başladı. Kurulacak atölyeler ile geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için yeni ustaların yetiştirilmesi, atölyelerde yapılacak ürünler ile de kentin tarih, sanat ve turizmine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyelerin görevi sadece alt ve üst yapı çalışmaları yapmak değil aynı zamanda değerlerimize sahip çıkarak vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktır. Restorasyonunu yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açtığımız tarihi Kurşunlu Han, bu hedef doğrultusunda halkımıza hizmet verecek. Sanat ve kültür merkezi olmasını hedeflediğimiz tarihi yapı içerinde açılacak geleneksel el sanatları atölyeleri ve bu atölyelerde düzenlenecek kurslar, hem geleneksel el sanatlarımızın yaşatılmasına vesile olacak, hem kursiyerlerimizin sosyalleşerek, kültürel alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.” dedi.