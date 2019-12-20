‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi

Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Manisa'da, ‘Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' etkinliği düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklere Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Ayrık ve vatandaşlar katıldı.

190'ı aşkın milletten 5 milyonun üzerinde kişinin yaşadığı Türkiye'de göçmenlerin dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin barış ve refah içinde yaşamalarını ve kültürel zenginliğin vurgulanması amacıyla düzenlenen etkinlik Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonunda gerçekleştirildi.

Göçmen Anahit Salehi, Abbas Zandi ve kızının başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte öğrencilerin kendi dillerinde hazırladıkları ‘Teşekkür' videosu da gösterildi.

Etkinlikte, göçmenlerin el sanatları, yöresel tatlar, sergi ve atölye çalışmalarının yer aldığı stantlar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.