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Kumar baskınında çatıya saklandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı. Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

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